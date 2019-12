Oude kerk Vichte gaat dicht: gebouw scheurt door droogte

Het kerkje is al bijna 60 jaar geen parochiekerk meer. Het wordt gebruikt voor optredens, toneelvoorstellingen en tentoonstellingen. "De kerk staat op kleigrond", zegt burgemeester van Anzegem Gino De Vogelaere. "We hadden twee droge zomers. Daardoor is de grond beginnen te scheuren en wegzakken. Maanden geleden zijn er stukken pleister uit het plafond gevallen en dan hebben we de kerk direct gestut, zodat de voorstellingen nog konden doorgaan."

Dicht voor onbepaalde tijd

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar gaat de kerk dicht. "Hoelang is niet duidelijk. We gaan nu met 'Erfgoed' rond de tafel zitten om te zien wat er moet hersteld worden en hoelang het zal duren", zegt de burgemeester.