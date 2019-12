Leesvaardigheid 15-jarigen daalt meer dan ooit en nog half zoveel wiskundeknobbels: dit zijn de nieuwe PISA-resultaten

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil de resultaten serieus nemen. “Ten eerste moeten we focussen op Nederlands, want taal is de sleutel tot alle andere kennis”, zegt hij. “Ten tweede moeten we de lat hoger leggen, met aangescherpte eindtermen die focussen op Nederlands en Wiskunde. Ten derde moet ons onderwijs meer in de spiegel kijken, met in heel Vlaanderen dezelfde proeven die meten of we erin slagen om leerwinst te boeken.”

De minister gaat ook aan onderwijs-expert Dirk Van Damme vragen om een internationale onderzoeksgroep op te richten. Die moet tegen volgend najaar concrete suggesties doen om het beleid te verbeteren. Al zal het “zeker 10 jaar duren” vooraleer de effecten daarvan zichtbaar zijn, geeft Weyts toe.