Plots is Van Halen een "trending topic" op Twitter, met dank aan Billie Eilish

Heeft Van Halen een nieuw album uit? Is er misschien iets gebeurd met David Lee Roth, de flamboyante zanger van Van Halen, de groep die midden jaren 70 werd opgericht door de in Amsterdam geboren broers Eddie en Alex Van Halen? Was er misschien door een of andere tv-serie opnieuw aandacht voor hun wereldhits, zoals "Runnin’ with the devil" of "Jump"? Allemaal vragen die plots opduiken nu Van Halen de afgelopen uren wereldwijd een ‘trending topic’ op Twitter werd. De groep bleek daar zelfs een geduchte concurrent van Lionel Messi en zijn "Ballon d’Or". Tienduizenden en tienduizenden tweets werden over de hardrockband de wereld ingestuurd. De aanleiding? De 17-jarige zangeres Billie Eilish.