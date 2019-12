"Spletters" uit Poperinge erkend als Vlaams streekproduct

De splitwafels of "spletters" zijn erkend als traditioneel streekproduct met een meerwaarde voor onze gastronomie. Ze worden gesplit of in de volksmond "gesplet" en daarna gevuld met boterroom. Chocolatier Stijn uit Poperinge is heel trots op de erkenning. "Dit wil zeggen dat ons product zeer kwalitatief is. Ik moet zeggen dat het wel mijn ego streelt."

Witte of bruine spletters

Stijn maakt in Poperinge witte spletters, met vanilleboterroom en bruine spletters met cassonadeboterroom. "De erkenning komt er onder andere ook omdat ze handgemaakt zijn en ik gebruik daarvoor lokale producten."