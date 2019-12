Porno in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen

Pulp en literatuur

Voor er videobanden en dvd's bestonden en het internet zijn intrede deed, moesten liefhebbers van erotiek en porno hun toevlucht zoeken tot gedrukt materiaal en pikante verhalen, al dan niet geïllustreerd met foto’s of tekeningen. Het ging om week- of maandbladen maar ook om literatuur. Denk maar aan boeken zoals 'Mieke Maaike's obscene jeugd' van Louis Paul Boon en 'Gangreen 1: Black Venus' van Jef Geeraerts uit de jaren 60. "Dat boek was meteen een succes en Jef Geeraerts kreeg de driejaarlijkse staatsprijs voor literatuur", vertelt Linde De Potter van de Erfgoedbibliotheek. "Maar tegelijkertijd werd het uit de boekhandel gehaald en waren er interpellaties over in de senaat."

Averbode

Onze reporter stelde tot haar verbazing vast dat er ook een uitgave van Vlaamse Filmpjes te zien is. Dat zijn kortverhalen die uitgegeven worden door de Uitgeverij van Averbode, bij de abdij, voor jongeren tussen 10 en 13 jaar. "We hebben ontdekt dat de Antwerpse schrijver Frank Van Dijck die pornografische westernverhalen schreef, alle pikante passages uit die verhalen had geschrapt. Wat er overbleef stuurde hij naar de paters van Averbode en die wilden het meteen uitgeven. Pas na zo'n 18 exemplaren hadden ze door hoe de vork echt in de steel zat," lacht De Potter. "De auteur deed dat om een breder publiek aan te spreken met zijn verhalen."

Harry Potter

Net zoals je Playboy kan lezen voor de interviews, kan je deze tentoonstelling ook bezoeken om de prachtige Nottebohmzaal een keer te zien. Die dateert van het einde van 19e eeuw en heeft metershoge houten kasten met in leer ingebonden boeken. "Een beetje een Harry-Potterbibliotheek, zeg ik altijd" besluit De Potter.

De Cinema in Antwerpen en het Filmhuis in Mechelen vertonen naar aanleiding van de tentoonstelling ook een aantal films. Meer informatie vind je op de website van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.