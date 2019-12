Portefeuille van Duitse soldaat uit WO II in Helchteren wordt gerestaureerd

"Een restaurateur uit Sint-Truiden gaat de portefeuille dinsdag openmaken", vertelt archeoloog Geert Vinckier van het Agentschap voor Onroerend Erfgoed. "Rond de papieren zit een zwarte aangekoekte laag. Men gaat die laag er proberen af te halen. Als dat niet lukt, zullen ze de papieren met röntgenstralen onderzoeken. Want in de inkt zit wellicht een beetje ijzer, zo hopen ze een naam te kunnen lezen."

Geduld

"Het is heel spannend", geeft Vinckier toe. "We zijn heel nieuwsgierig of het lukt. Want we willen graag achterhalen om welke soldaten het precies gaat. Maar het kan ook evengoed mislukken." De resten van de soldaten zullen in januari overgedragen worden aan het War Heritage Institute. Die zal alles op haar beurt overmaken aan de Duitse Volksbund. De soldaten zullen dan in Duitsland begraven worden, met een officiële militaire begrafenis.

Metaaldetector

De archeologische opgravingen in Helchteren kwamen er nadat een jongen een helm en schedel had gevonden, terwijl hij met zijn metaaldetector in de tuin speelde. En tijdens het onderzoek door de archeologen werden niet alleen de resten van die soldaat gevonden, maar ook enkele botten van een tweede soldaat en een deel van hun uitrusting: een holster van een revolver, kogels, ringen en een etui met een nagelvijltje."