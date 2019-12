Proces Buizingen: Infrabel, NMBS en treinbestuurder schuldig verklaard, meer dan 9 jaar na de feiten

De politierechtbank in Brussel heeft de NMBS, Infrabel én de treinbestuurder schuldig verklaard voor de treinramp in Buizingen. Die kostte meer dan 9 jaar geleden het leven aan 19 mensen, 310 anderen raakten gewond. De treinbestuurder werd schuldig bevonden, maar wordt aanzien als de "laatste schakel in ketting" en krijgt geen straf. De NMBS en Infrabel krijgen elk 550.000 euro boete, waarvan de helft met uitstel voor Infrabel.