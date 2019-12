Protest inwoners Beitem loont: stad Roeselare gaat in beroep tegen zendmast

Over de komst van die zendmast is er al een tijdje onrust. Vorige week was er nog een bewonersvergadering. Daar bleek dat de mensen in Beitem vinden dat de mast te dicht bij de huizen zou komen. Ze vrezen ook risico's voor hun gezondheid.

De Vlaamse overheid heeft een vergunning gegeven voor die zendmast, maar de stad Roeselare wil de bouw voorlopig tegenhouden. "We merken dat er nog te veel vragen onbeantwoord zijn gebleven", zegt schepen van Omgevingsvergunningen Tom Vandenkendelaere (CD&V). "We vinden ook dat er te weinig gezocht werd naar alternatieven. We grijpen nu al naar die beroepsprocedure om er zeker van te zijn dat de bouwwerken van de mast nog niet kunnen starten."