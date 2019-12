Rekenhof in jaarlijkse "blunderboek": "Cijfers federale begroting zijn niet betrouwbaar"

Vanaf het boekjaar 2020 moet het Rekenhof van Europa een certificering uitspreken over de jaarrekening van de federale staat. "Indien we dat nu al moesten doen voor het boekjaar 2018, dan zouden we die afkeuren of ons op zijn minst onthouden", zei voorzitster Hilde François. "De kwaliteit is zelfs verslechterd ten opzichte van 2017".