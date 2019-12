Onderwijs in China schittert in PISA-onderzoek: "Ook op dat vlak wordt het land een grootmacht"

Standaert ziet drie oorzaken voor de goede Chinese prestaties. Vooreerst heerst er een cultuur waarbij onderwijs enorm belangrijk is. Daarnaast is er de laatste jaren heel veel geïnvesteerd in onderwijs. Zo is het aantal studenten dat hoger onderwijs volgt de laatste 30 jaar van 2 tot 20 procent gestegen. Een derde punt is dat de Chinese overheid zich bij die investeringen gefocust heeft op de PISA-normen.