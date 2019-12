Slachtoffer treinramp Buizingen: "Onfatsoenlijk als de NMBS en Infrabel in beroep zouden gaan"

"Lichamelijk hield ik weinig over aan het ongeval, maar psychisch lijd ik er tot op de dag van vandaag nog onder", zegt Anita Mahy, die in één van de treinen zat en lichte verwondingen opliep. "Wij hopen dat de echte verantwoordelijken veroordeeld worden. In mijn ogen zijn dat de NMBS en Infrabel. De treinbestuurder heeft zijn werk gedaan. Als hij door het rode licht kan rijden, scheelt er iets met de veiligheidssystemen. De mensen die daarover de beslissingen nemen, houden geen rekening met het personeel. Nu willen ze de diensten van de treinbestuurders en de seingevers nog langer maken. Dan gaan er nog ongevallen gebeuren, en nog veel ergere."

Boetes: "Ja, maar..."

Als de NMBS en Infrabel veroordeeld worden, riskeren ze boetes tot 700.000 euro. "Zo'n straf is voldoende op voorwaarde dat ook een verplichting wordt opgelegd om de veiligheid te verbeteren", zegt Anita. "Het geld moet op korte termijn volledig besteed worden aan meer veiligheid. Want dat de staat geld geeft aan de NMBS, en dat die dan een deel van dat geld moet teruggeven aan de staat, dat zou onnozel zijn."

Straf aanvaarden

Na de uitspraak van de rechter hebben de beklaagden nog de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het vonnis. "Het zou ongehoord, ongepast en onfatsoenlijk zijn van de NMBS en Infrabel om tegen een eventuele veroordeling in beroep te gaan", reageert Anita fel. "We leren allemaal van jongs af dat we de gevolgen moeten dragen van onze fouten. Dat moeten zij nu ook doen."