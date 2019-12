We moeten bouwpromotoren verplichten om minder parkeerplaatsen te voorzien bij nieuwbouw

Dat kan een pak efficiënter. Als projectontwikkelaar denken wij elke dag na over de stad van morgen en daarin speelt mobiliteit een hele belangrijke rol. Samen met de Antwerp Management School ontwikkelden we eerder al een “slimme” parkeernorm. Dat is een norm die rekening houdt met de opkomende deeleconomie en vervoersvormen zoals de steeds populairdere fiets.

De nieuwe slimme norm neemt ook parameters als het gezinsinkomen en het wagenbezit per doelgroep in acht met voor beide gevallen een eventuele groeimarge in de toekomst. Maar ook de gezinsgrootte met een mogelijke uitbreiding, parkingdelen, mobiliteit as a service (MaaS) en de nabijheid van een station voor trein- en busvervoer. Ook de toekomstige zelfrijdende auto’s worden mee opgenomen in de berekening van die slimme parkeernorm.