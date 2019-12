Granaatexplosie in Antwerpen, deze keer in Wommelgem: vermoedelijk link met aanslag in Deurne

Volgens advocaat Kris Luyckx, die geregeld drugscriminelen verdedigt, is er een evolutie merkbaar. "15 jaar geleden gebeurde dat geweld toch meer in het verborgene.", zegt Luyckx. "Maar nu zijn er meer en meer bendes die drugs uit de containers in de haven gaan halen. Dat zorgt ervoor dat er meer concurrentie is op die markt. Vroeger waren er enkele spelers, die zich meer op de achtergrond hielden. Maar nu zijn er veel kleinere bendes, die elkaar voor de voeten lopen." Volgens Luyckx gaat het geweld er nu ook nog 'braafjes' aan toe. "Het is 'waiting for an accident to happen'. Ik hou mijn hart vast. Als er een bendelid zou sterven, dan hoop ik dat het geweld niet nog meer zal toenemen."