Tien procent van nationale parken in New South Wales in Australië vernield door bosbranden

Ook in de Gondwanaregenwouden - met 50 afzonderlijke reservaten die samen 3.665 vierkante kilometer beslaan het grootste areaal aan subtropische regenwouden ter wereld - is de schade enorm, verklaart ecoloog en voorzitter van de raad voor natuurbehoud van New South Wales, Chris Gambian. Hij heeft het over een "uitzonderlijke crisis" en een "wereldwijde tragedie".



Alles samen werd sinds 1 juli tot nu 800.000 hectare bush in de as gelegd in de nationale parken van de staat, aldus Gambian. Dat is tien keer zoveel als in het volledige bosbrandenseizoen van vorig jaar.

Over de hele staat, dus ook buiten het gebied van de nationale parken, is zo'n 1,9 miljoen hectare aan land opgebrand. Zes personen lieten het leven en 673 huizen gingen verloren. Dinsdagochtend telden de autoriteiten in New South Wales nog zo'n 118 bosbranden, waarvan 48 nog niet onder controle zijn. Daarmee is het huidige bosbrandenseizoen het ergste sinds 2002-2003. Toen werd meer dan een miljoen hectare land in de parken en reservaten getroffen.