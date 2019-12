Tijdslijn: hoe een telefoontje tot de afzetting van de Amerikaanse president Donald Trump zou kunnen leiden 

Vandaag is de eerste zitting van de Juridische commissie van het Huis van Afgevaardigden in de VS over het rapport van het Inlichtingencomité. Dat rapport gaat over de openbare hoorzittingen in het impeachmentonderzoek naar de Amerikaanse president Donald Trump. Zelf zal Trump niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst. De Juridische commissie zal na een reeks hoorzittingen stemmen of de procedure wordt verdergezet. Daarna begint de commissie met het opstellen van de "articles of impeachment", waarover het voltallige Huis zal stemmen. Tot slot volgt ook nog een stemming in de Senaat, voor het officieel tot een afzetting van president Trump kan komen. Maar hoe zijn we hier beland? Een overzicht van de belangrijkste episodes in het impeachmentonderzoek.