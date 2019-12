Bijna 60 miljoen kinderen hebben dringend hulp nodig: Unicef lanceert grootste oproep ooit

Ondervoeding bestrijdt Unicef in noodsituaties met Plumpy'nut, zakjes pindapasta met een hoge voedingswaarde, die ook veel vitamines en mineralen bevatten. "Daar hebben we al heel veel kinderen mee gered. Neem Zuid-Soedan waar kinderen door de droogte vaak niets te eten hebben. Vijf weken lang drie zakjes per dag en het kind is gered van ondervoeding. Kostprijs 36 euro", zegt Philippe Henon.

"Ook vaccinatie is heel belangrijk, een inenting tegen mazelen bijvoorbeeld, belangrijk bij het uitbreken van een crisissituatie. Of een polio-vaccin dat je gewoon via de mond kan innemen. En dan is er nog zuiver water, we delen emmers uit maar ook tabletten die een potje vervuild water op een paar seconden tijd weer drinkbaar maken", zegt Unicef België.