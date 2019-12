Verdachte "met witte pruik" verhoord voor poging tot kinderontvoering in Ronse

Vorige week had het parket een opsporingsbericht verspreid waarin werd gevraagd uit te kijken naar een man met een blonde pruik. Die man zou geprobeerd hebben twee jongens te ontvoeren, maar de kinderen konden zich losrukken.

Korpschef Patrick Boel: "Maandagavond kregen we een oproep van een inwoner die een man had gezien met een witte pruik. Onze ploegen zijn onmiddellijk uitgerukt, zoals we doen bij alle oproepen die we daarover krijgen. We hebben effectief een man met een witte pruik aangetroffen. Op het commissariaat hebben we hem verhoord en nu loopt een onderzoek om te kijken of hij de dader is en of er bewijzen gevonden kunnen worden."