Verjaardagsbijeenkomst NAVO in Londen overschaduwd door geruzie

Later volgde een gezamenlijke persconferentie van Trump en Macron, en ook daar hing veel spanning in de lucht. "Wil je een paar aardige IS-strijders? Ik zou ze je kunnen geven", zei Trump aan Macron na een vraag van een journalist over IS-strijders.

"Het is waar dat er IS-strijders uit Europa komen, maar dit is maar een klein deel van het totale probleem", antwoordde een duidelijk geïrriteerde Macron. Hij voegde eraan toe dat de strijd tegen IS dé prioriteit moet blijven. “Dit is waarom hij een geweldige politicus is, want dat was een van de grootste non-antwoorden die ik ooit heb gehoord, en dat is oké", kaatste Trump de bal terug.

Trump heeft ook nog eens uitgehaald naar die NAVO-lidstaten die minder dan 2 procent van hun BBP aan defensie spenderen. "Misschien zal ik met hen afrekenen via een handelsovereenkomst", aldus de Amerikaanse president.