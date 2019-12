Vlaams minister van Klimaat Zuhal Demir (N-VA) gaat "planepoolen" naar klimaatconferentie in Madrid

Klimaatactivist Anuna De Wever is niet te spreken over het plan van Demir om met het vliegtuig naar Madrid te reizen. "Mevrouw de minister, dat is not done", zegt ze in een videoboodschap op Twitter. "Voor vliegen binnen Europa bestaat sowieso geen excuus. Wij geloven erin dat u met de trein in Madrid geraakt. Yes you can."