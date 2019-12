Waarom scoren Vlaamse tieners slechter in PISA-onderzoek? "Er is te veel nonchalance in het onderwijs geslopen"

Van Damme ziet een grote, maar nefaste trend die de laatste jaren in het onderwijs is binnengeslopen: een “nonchalante” en “laissez faire” benadering van taal, één van “wanneer jongeren zich min of meer goed kunnen uitdrukken en in het dagelijks leven goed kunnen functioneren, is het al oké".

Dit heeft volgens Van Damme te maken met het feit dat we “excelleren niet meer zo belangrijk vinden en dat we zeggen dat het allemaal wel iets minder mag, ook omdat het welbevinden van leerlingen belangrijk is en we bezorgd zijn om de hoge druk en stress op hen.”