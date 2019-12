Vlaamse watersector waarschuwt voor louche verkopers van filters: "Kijken hoe we tegen wanpraktijken kunnen optreden"

De truc met het zwarte water

Zou de kwaliteit van het drinkwater bij me thuis "slecht" kunnen zijn, slechter dan ik altijd heb gedacht? Met die twijfels zit Catherine sinds kort. Een verkoper komt onlangs bij haar thuis en confronteert haar met die harde boodschap. Er is iets mis met haar drinkwater. Het enige wat ze kan doen, is een duur filtersysteem installeren waardoor alle schadelijke stoffen uit het leidingwater verdwijnen.

Om zijn theorie kracht bij te zetten, haalt de verkoper een chemische truc uit die volgens hem bewijst dat ons drinkwater niet volledig zuiver is. Catherine weet niet wat ze ziet: "Hij stopte een toestel met pinnen in een glas water. Het water werd direct vuil en bovenaan dreef er zelfs een laag zwart spul. Ik viel steil achterover! Zoiets kan toch niet?"

Volgens de man bewijst deze techniek dat het leidingwater niet volledig zuiver is en dat we maar beter investeren in een "kwalitatief" filtersysteem. Dat systeem kost maar liefst 1.800 euro om te installeren en bovendien hangt er nog een jaarlijkse kost van 140 euro aan vast voor een nieuwe filter. De verkoper zegt zonder verpinken dat Catherine de investering zal terugverdienen. "Het is voor uw gezondheid mevrouw. En als u flessenwater zou kopen, kost dat ook veel geld. Dit systeem betaalt zichzelf al na 20 jaar terug."

Een simpele maar misleidende chemische reactie

De test die de verkoper bij Catherine uitvoert, zegt niks over de kwaliteit van ons drinkwater. "Het is puur een chemische reactie", aldus Carl Heyrman van AquaFlanders, de federatie van de Vlaamse waterbedrijven.

"De man doet een simpele elektrolyse met een paar metalen elektroden, een ijzerelektrode en een aluminiumelektrode. Die elektroden worden onder stroom gezet waardoor de metaaldeeltjes in het water vrijkomen. Daardoor verandert het water van kleur. Het zijn net de mineralen en de zouten in het water die dat proces mee mogelijk maken. De kleurverandering zegt dus niks over de kwaliteit van het drinkwater."

"We tolereren het niet dat mensen foute verkoopinformatie krijgen"



AquaFlanders, de federatie van de Vlaamse waterbedrijven, zegt nu ook te willen optreden tegen dit soort van verkopers. "We hebben als federatie van waterbedrijven afspraken gemaakt met Aqua Belgica, de Belgische federatie voor waterbehandeling, om op een eerlijke en correcte manier mensen te informeren. We hebben daarvoor een charter afgesloten waarin staat dat het niet gepast is om mensen foute informatie te geven over een product of om een misleidend verkoopargument te gebruiken."



De getuigenis van Catherine wijst op het tegendeel en dat is voor AquaFlanders het signaal om stappen te ondernemen. "De voorbeelden die de getuige hier aanhaalt, staan haaks op het charter en dat kunnen we niet tolereren. We gaan dit alles overmaken aan Aqua Belgica zodat er kan opgetreden worden tegen dit soort praktijken."