Voorbije 10 jaar waren wereldwijd de warmste ooit gemeten, ook 2019 in top 3 van warmste jaren ooit

In het rapport waarschuwt de WMO ook voor andere effecten van de klimaatopwarming. Zo zou de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer dit jaar opnieuw gestegen zijn. Vorig jaar werd ook al een recordhoeveelheid CO2 in de atmosfeer gemeten.

In 2019 waren er gemiddeld ook meer bosbranden en tropische stormen, schrijft de WMO in haar rapport. Ook het zeeniveau was nooit hoger (sinds de start van de precieze metingen in 1993) en het zeewater is 26 procent zuurder geworden.