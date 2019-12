"School heeft me plezier van het lezen ontnomen": hierom lezen deze 5 Vlaamse tieners minder

Vlaamse 15-jarigen scoorden nooit lager op leesvaardigheid dan nu. Dat blijkt uit de nieuwe PISA-studie, een driejaarlijks onderzoek in 79 landen. Voor NWS NWS NWS, ons jongerenaccount op Instagram, trokken we naar het Sint-Jozefsinstituut in Ternat en vroegen we aan een aantal vijfdejaars waar ze tegenaan lopen bij het lezen. Blijkt dat ze vooral een hekel hebben aan lezen omdat het verplicht wordt door de school.