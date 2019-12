Zeven alternatieven voor Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren

De zeven alternatieven worden nu in detail uitgewerkt en onderzocht. Marijn Struyf van de Werkvennootschap: "Het gaat een aantal oplossingen op de Grote Baan, maar ook een aantal oplossingen die een omleidingsweg nemen ten oosten of ten westen van de Grote Baan."

In die alternatieven wordt ook gekeken naar openbaar vervoer, naar natuur en kernversterking. Die zeven alternatieven worden in een nota vastgelegd, en daar kan iedereen die wil zijn mening over geven. Dat zal vanaf maart volgend jaar zijn. Een jaar later moet dat dan leiden tot één voorkeurstraject.

Enkele kleine ingrepen kunnen sneller

Voor een aantal ingrepen op de Grote Baan moet niet gewacht worden op de uitvoering van dat ene voorkeurstraject. Marijn Struyf: "Het gaat dan om een aantal kleine ingrepen, bijvoorbeeld de kruising van de fietssnelweg met de Grote Baan aan Helchteren-Noord of een betere ontsluiting van het bedrijventerrein Centrum-Zuid."