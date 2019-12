Op de Filipijnen zijn zeker 17 doden gevallen na de passage van tyfoon Kammuri, die sinds maandag over het land raast. De zware windstoten van 200 kilometer per uur en de hevige regenbuien hebben veel schade aangericht aan woningen. Bijna 350.000 mensen werden geëvacueerd. Tyfoon Kammuri is inmiddels afgezwakt. De komende dagen wordt er nog veel regen verwacht.