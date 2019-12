4 tot 10 december 1944: Duitsers zetten opnieuw stuk Nederland onder water

Zijn opvolger generaal Rădescu geldt als een nationalist en had in het verleden extreemrechtse sympathieën. Maar hij was omwille van zijn anti-Duitse houding gearresteerd op bevel van Antonescu en bracht twee jaar door in een concentratiekamp tot hij na Antonescu's val werd vrijgelaten.

Rădescu, die behalve premier ook minister van Binnenlandse Zaken wordt, staat argwanend tegenover de groeiende invloed van de communistische partij.

Intussen vecht het Roemeense leger samen met het Rode Leger in Hongarije. Daarbij heeft het het deel van Transsylvanië heroverd dat Roemenië in 1941 onder Duitse druk aan Hongarije had moeten afstaan.