“Als 4G een surfplank is, dan is 5G een speedboot”, zo omschreef een internetexpert het ooit. En die speedboot komt eraan. Met 5G kan je een aflevering van je favoriete serie downloaden in enkele seconden tijd. Ook voor online gamers is 5G helemaal top. En 5G zorgt ervoor dat allerlei superslimme toepassingen, zoals de zelfrijdende auto, veilig gebruikt kunnen worden. Maar waarom is dat 5G-netwerk er dan nog niet? Journalist Bram Vandeputte legt uit.