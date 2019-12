Balsamico moet niet uit de Italiaanse stad Modena komen, u mag het ook maken

Dat blijft ook zo, maar de producenten in Modena hadden er bezwaar tegen dat andere regio's in Europa en dan zeker buiten Italië een gelijkaardig product met de naam "balsamico" op de markt zouden brengen. Ze vonden het niet kunnen dat een producent bij onze oosterburen "Deutscher Balsamico" verkocht.

De zaak kwam voor een Duitse rechtbank en die schoof de hete aardappel door naar het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Na wikken en wegen heeft dat hof nu beslist dat de term "balsamico" geen exclusiviteit is van Modena omdat ook een naburige provincie Reggio Emilia een beschermde oorsprongsbenaming hanteert als "aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia" hanteert. Als dat mag, dan mogen de Duitsers -en u dus ook- "balsamico" verkopen, maar dan uiteraard zonder verwijzing naar Modena.

Balsamico of "aceto balsamico" wordt gemaakt van het sap van bepaalde soorten druiven dat verwarmd wordt waarbij een groot deel van het vocht verloren gaat. Daarna wordt dat sap vergist en rijpt het jarenlang in houten vaten. Het product is zo goed als onbeperkt houdbaar.