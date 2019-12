Besparen op het persoonlijk zorgbudget van mensen met een beperking is een aanslag op hun weerbaarheid

Tot er eind september 2019 een brief kwam van de administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Hij kwam van hoog uit de Zenith-toren en dat was voelbaar in een schrijnend gebrek aan voeling met hun doelgroep. In de brief werd meegedeeld dat, over een periode van zeven jaar, de persoonsvolgende financiering (PVF) van Jocelyne bijna gehalveerd zal worden. Een aankondiging van de zogenaamde tweede correctiefase.

Moeilijk te bevatten. Want wie de moeite doet om Jocelyne één minuut te ontmoeten, ziet dat die berekening niet kan kloppen met haar zorgnood. Het leek op een misplaatste grap, maar neen, het is echt en het is om te huilen.