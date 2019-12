Boerentoren in Antwerpen niet vóór 2024 klaar, eigenaar KBC overweegt verkoop

De KBC-Toren sloot in 2018 nadat er tijdens renovatiewerken historische asbestrestanten waren aangetroffen. Het voorbije jaar werd een inventaris opgemaakt van die verborgen asbesthoudende materialen en daaruit blijkt volgens KBC dat een sanering veel langer dan de geplande twee jaar zal duren. Dat maakt dat KBC nu de toekomstplannen met het gebouw wil herbekijken.

"We toetsen de mogelijkheid af waarbij een vastgoedontwikkelaar de herontwikkeling van de KBC-Toren zou aanpakken, in plaats van dat we zelf eigenaar blijven van het gebouw, het zelf saneren en nadien verder renoveren", zegt Wim Eraly, algemeen directeur Corporate Banking & Facilities KBC.

Volgens KBC moet de binnenzijde van het gebouw volledig worden ontmanteld tot op de ruwe metalen en betonnen structuur na en zal het zich dus in een quasi ruwbouwstaat bevinden, waardoor er eventueel aan een herbestemming kan worden gedacht. Tegen de zomer van 2020, na een marktbevraging, wil het bedrijf een beslissing nemen.

Het Antwerpse stadsbestuur werd al op de hoogte gebracht en wil samen met KBC nadenken over een mogelijke herbestemming. "We willen onze stad verder in de steigers zetten en de renovatie van het gebouw biedt kansen voor de ontwikkeling van deze levendige wijk", zegt schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA). "Het is een prachtige opportuniteit, waar zorgvuldig mee aan de slag moet worden gegaan om dit historische monument opnieuw een kloppend hart te geven."