Daar is de trailer van de nieuwe James Bondfilm, "No time to die" gaat op 3 april 2020 in première

De 25e film in de reeks over geheim agent 007, James Bond, gaat op 3 april 2020 in wereldpremière in het Verenigd Koninkrijk. "No time to die" is de titel van deze film, waarin Daniel Craig opnieuw in de huid van de geheim agent kruipt. Al in april werd Rami Malek voorgesteld als de acteur die de slechterik zal spelen en in de zomer werd de titel reeds bekendgemaakt. Nu zijn de eerste, langverwachte beelden van de film te bewonderen in de trailer.