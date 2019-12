De burn-outsamenleving lossen we niet op door onszelf de schuld te geven

Het is niet abnormaal dat wij denken dat het individuele problemen zijn want het is eigen aan het huidige neoliberale systeem om elk structureel probleem voor te stellen als een individueel probleem. Werkstress, burn-out, armoede, ongelijkheid… het maakt niet uit, het worden allemaal individuele problemen die we maar zelf moeten oplossen.

Politici, (grote) werkgevers, vlotte communicatiestrategen en opiniemakers verpakken deze boodschap mooi en blijven ze herhalen. We zetten psychologen in om werkstress en burn-out aan te pakken. Maar dit werkt niet zolang de werkdruk even hoog blijft en zelfs stijgt. Dit werkt niet zolang er steeds meer bespaard wordt.

Volgens het onderzoek van de SERV is de voornaamste oorzaak voor deze problemen de toenemende werkdruk doordat hetzelfde werk met minder mensen moet gebeuren. In de privésector omdat de aandeelhouders meer winst willen voor zichzelf. In de openbare sector door de besparingen op personeel.