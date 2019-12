Natuurlijk moet Paul Magnette (PS) en niemand anders de volgende premier van België worden

Wat vreemd is, is dat vandaag dezelfde fouten zich dreigen te herhalen. Over de centen kunnen we kort zijn: het budgettaire kader is voorlopig nog niet eens bekend, maar wat eigenlijk op tafel zou moeten liggen, is een herfinanciering van het federale niveau. Dat zeggen zowat alle politici die federaal actief zijn, alleen is dat binnen de meeste Vlaamse partijen taboe.

Al decennia is de tendens net om de federale staat financieel uit te kleden en meer naar de deelstaten te duwen. De N-VA, maar ook de PS zijn daar net de motor in: verwacht dus niet dat het geldtekort federaal opgelost raakt, in gelijk welk scenario.