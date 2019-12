De vijf boeken die het leven van "Terzake"-presentator Kathleen Cools hebben veranderd

"Klemperer was ook taalkundige, en deed onderzoek naar de sluipende manier waarop de nazi’s begrippen gebruikten. Taal is enorm belangrijk, denk maar aan de huidige discussie over taalgebruik op sociale media over bepaalde groepen, zoals migranten of vluchtelingen. Dit boek doet je nadenken over wat er kan gebeuren op een bepaald moment in een samenleving, en hoe iets stilletjesaan kan voortwoekeren."