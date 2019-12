Directeur AfricaMuseum Tervuren trekt aan alarmbel: "We zitten op ons tandvlees door alle besparingen"

Een flink deel van de middelen voor de werking van het museum komt van de federale overheid. "We hangen voor het grootste stuk af van dat geld omdat we een openbare instelling zijn. Maar de federale regering heeft ons budget de afgelopen jaren met bijna 20 procent verminderd. We hebben nu 80 mensen minder in dienst dan vijf jaar geleden terwijl het volledig gerenoveerde museum nu twee keer zo groot is als vroeger. Iemand die vertrekt, wordt niet meer vervangen. Dat kan zo niet langer, we zitten op ons tandvlees."

Nieuwe regering

De federale regering zit momenteel in lopende zaken tot er een nieuwe regering is gevormd. "Daardoor komt er nog eens hele hoop administratief werk bovenop. We hebben niet alleen één van de grootste collecties van Afrikaanse kunst ter wereld, we verrichten ook veel belangrijk wetenschappelijk onderzoek. Maar op deze manier wordt het stilaan onmogelijk om die taken nog naar behoren uit te voeren. Ik hoop dat er snel een nieuwe regering komt en dat er snel werk wordt gemaakt van een herfinanciering van de federale wetenschappelijke instellingen. Het is iedere dag weer vechten om ervoor te zorgen dat dossiers vooruit geraken en dat rekeningen betaald kunnen worden", aldus Gryseels.