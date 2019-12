Honderden mensen onterecht geflitst door blunder van politie van Roeselare

De flitser stond op een plek waar je 70 kilometer per uur mag rijden, maar de politie had het toestel maar op 50 kilometer per uur ingesteld. Dus iedereen die daar meer dan 50 kilometer per uur reed, werd geflitst en kreeg een boete in de bus.

Wellicht gaan er 340 mensen een boete krijgen, maar die moeten ze niet betalen zegt Carl Vyncke van de politie in Roeselare: "We kijken om die boetes te annuleren, want het is onze fout dat er een verkeerde snelheidsregistratie is gebeurd."

Zelf oplossen

Wie een foute boete heeft gekregen, moet dit zelf laten weten. De politie kan die meer dan 300 mensen niet contacteren, omdat ze niet weet wie het zijn. Een dienst in Gent verstuurt die boetes.

"We vragen de mensen om via verkeersboetes.be de overtreding te betwisten. Dat zou allemaal in orde moeten komen." Wie al betaald heeft, moet de politie bellen, zij zullen hun geld terugkrijgen.

Bekijk het verslag van "Het Journaal" hier: