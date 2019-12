Dossier "segregerende" verenigingen ontvankelijk verklaard en naar Kamer en Senaat verwezen 

De alarmbelprocedure werd bij de eerste staatshervorming in 1970 ingevoerd om de vrijzinnige minderheid in Vlaanderen en de katholieke minderheid in Wallonië te beschermen. De breuklijn tussen katholieken en vrijzinnigen is de laatste 50 jaar veel minder politiek relevant geworden. Het inroepen van de alarmbelproceduren beantwoordt daarom niet meer aan de geest van de wet, zegt professor Politieke Wetenschappen Bart Maddens, maar door de vage formulering ervan is ze potentieel heel breed interpreteerbaar.