Duitsland wijst twee Russische diplomaten uit na moord op Tsjetsjeense separatist in Berlijn

Eerder hadden de Russische veiligheidsdiensten Khangoshvili omschreven als een lid van de moslimterreurgroep "Kaukasische Emiraten". Eind de jaren 90 vocht hij voor de kortstondige onafhankelijkheid van Tsjetsjenië tegen de Russische troepen. Enkele jaren geleden kwam hij naar Duitsland, nadat hij in Georgië ontsnapt was aan een eerdere poging tot moord.

De voorbije jaren zijn wel meer gevluchte Tsjetsjenen vermoord in ballingschap. Dat was onder meer het geval in de Turkse stad Istanbul in 2016. In Wenen en de Golfstaat Dubai zijn ook dissidenten tegen het regime van de door Rusland gesteunde Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov vermoord.

De moord in Berlijn heeft tot heel wat irritatie geleid in de Duitse regering en wordt vergeleken met de poging tot moord op Sergej Skripal een naar Groot-Brittannië overgelopen lid van de Russische geheime dienst. Skripal, zijn dochter en een Brit werden vorig jaar vergiftigd met het beruchte Russische zenuwgif novitsjok, maar overleefden de aanval. Die wordt toegeschreven aan twee Russische geheime agenten die zijn kunnen ontkomen.