Ex-mijnwerkers trekken vandaag naar Brussel omdat pensioen niet correct wordt berekend

De actie is een initiatief van de KS-Vriendenkring. Die beweert dat de pensioenen van de ondergrondse mijnwerkers niet correct worden uitbetaald. Bij de sluiting van de koolmijnen was een regeling in de akkoorden opgenomen, waarbij extra dienstjaren in rekening werden gebracht voor de berekening van het pensioen van wie ondergronds had gewerkt. Maar bij de uiteindelijke berekening wordt 5 jaar dienst te weinig in rekening gebracht, dus 25 en niet 30 zoals vastgelegd. Daardoor lijden ze inkomensverlies.

5800 mijnwerkers krijgen te weinig

Michel Dylst, voorzitter van de KS-Vriendenkring, schat dat zowat 5.800 ondergrondse mijnwerkers elk tussen 220 en 270 euro per maand bruto te weinig zouden krijgen. Ze willen dat dat rechtgezet wordt. Daarom hebben ze in Brussel een onderhoud gevraagd met enkele topfiguren van de Federale Pensioendienst. Ze doen dat niet toevallig vandaag, want het is het naamfeest van Sint-Barbara, de patrones van de mijnwerkers en andere gevaarlijke beroepen.