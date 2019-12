"Ben jij zichtbaar?": Eeklo schrijft in fluo op fietspaden om fietsers te sensibiliseren

Het zijn donkere dagen en voor de fietsers is het belangrijk dat ze goed zichtbaar zijn op de weg.

Confrontatie aangaan

Schepen Christophe De Waele (Open VLD) betreurt het dat fietsers nog altijd zonder licht of met een kapot fietslicht rondrijden. "We willen de fietsers sensibiliseren en we doen dat door op de grond van het fietspad een fluo boodschap te schrijven. Zo worden de fietsers zelf geconfronteerd met de boodschap en stellen ze zich hopelijk de vraag of ze wel goed zichtbaar zijn. "

De stad gaat op alle fietspaden in de stad een boodschap schrijven in fluo en daarop staat: "Ben jij zichtbaar?" Eeklo wil vooral dat de fietsers zelf geconfronteerd worden met de boodschap en dat ze zichzelf de vraag stellen. Nog volgens schepen De Waele: "We willen fietsen aanmoedigen, maar het moet veilig zijn voor fietsers en automobilist."