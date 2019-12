Gemeenten roepen hulp van federale regering in om pensioenen van statutaire ambtenaren betaalbaar te houden

Als de bijdragen van de actieve statutairen niet volstaan om de gepensioneerde statutairen te betalen, dan moet de gemeente de helft van het verschil als "responsabiliseringsbijdrage" betalen. De Vlaamse regering heeft besloten de helft daarvan op zich te nemen. "Dat is een heel welgekomen toelage die we krijgen van Vlaanderen, maar het is eigenlijk nog maar 20 procent van de totale factuur."