Gent lanceert website om parkeerdruk te minderen

"Is dat nog een plekje? Ah nee, dat is een garagepoort." "Misschien dat straatje eens proberen? Dan ben ik wel al heel ver van huis..." Het is een bekend probleem in Gent: zoeken en blijven zoeken naar een parkeerplaats. De stad kent een enorme parkeerdruk, maar nu is er een initiatief om die druk te verminderen: een website met een parkeerplatform.

Vraag en aanbod

Het is de bedoeling dat vooral bedrijven, maar ook bewoners, op dat platform aangeven waar ze nog een parkeerplaats hebben die niet gebruikt wordt. Die kan dan verhuurd worden aan andere bewoners die nog op zoek zijn naar een plaats. De website heeft ook een meldpunt, zodat je het kan aangeven als jouw straat een heel grote parkeerdruk kent.

"We proberen met die website vraag en aanbod op elkaar af te stemmen", verduidelijkt schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). "En mocht er ruimte vrijkomen op straat, dan kunnen we dat gebruiken voor andere infrastructuren. Voor fietsers of een andere inrichting van de straat, bijvoorbeeld. Er is veel mogelijk."