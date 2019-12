Politie Gent schenkt dievenbuit weg aan goed doel: "Hiervan krijgen we een warm hart"

Bij de actie gisteren werd een wagen met twee mannen aan de Sint-Lievenslaan aan de kant gezet en daar trof de politie enorm veel snoep en verzorgingsproducten, zoals shampoo, deodorant en tandpasta, aan. “Omdat er geen aangifte is gedaan bij de politie en we het snoep zeker niet kunnen brengen naar de griffie omdat het anders zou bederven, besliste het parket dat we dat mochten weggeven aan een goed doel”, duidt De Pauw.



Dievenbuit onder de kerstboom

“We kwamen uit bij Huize Triest. Zeker met de periode van Sinterklaas en Kerstmis die voor de deur staat, was dat een goed idee.” In Huize Triest worden mensen opgevangen die maatschappelijk kwetsbaar zijn. Het gaat bijvoorbeeld om thuislozen, mensen met psychische problemen of drugsverslaving.

Bij Huize Triest was men erg aangenaam verrast. “Plots belde de politie mij of ze ons hiermee een plezier konden doen”, vertelt een dolgelukkige coördinator Geert Danneels. “We krijgen iedere maand wel eens een gift, maar zoveel is vrij uitzonderlijk. De kinderen zijn er zo gelukkig mee, zeker met het snoep. Maar die verzorgingsproducten zijn voor ons ook belangrijk. Met Sinterklaas voor de deur, ging ik mijn medewerkers op de baan sturen om pakketjes te kopen voor de kinderen. Nu hoeft dat niet meer en kunnen we het geld in andere zaken investeren, zoals het studiegeld van de kinderen.”