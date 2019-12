Het gastland vooraan, Merkel in het midden en alle vrouwen in kleur: hoe komt een foto met wereldleiders tot stand?

Op de ene zit de Queen mooi in het midden en lacht Amerikaans president Donald Trump zijn gebit bloot, op de andere is het vooral een wedstrijdje om ter stoerst kijken. Wie wil, kan zijn fantasie helemaal botvieren over de groepsfoto's op de NAVO-top in Londen. Maar hoe komen die foto's eigenlijk tot stand? Vanwaar sommige kledingkeuzes? En hoe krijg je dat zootje ongeregeld netjes gekiekt?