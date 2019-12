Granaten en schietincidenten in Antwerpen? Hoe één man gezocht wordt door iedereen

Gabriël C. is op dit moment de meest gezochte man in het drugsmilieu. De man werd eerder al veroordeeld in verschillende drugszaken, maar zou nu spoorloos verdwenen zijn: "We hebben hem al enkele maanden niet meer gezien of gehoord", zeggen zijn advocaten in Gazet van Antwerpen. En dat is geen toeval: samen met enkele handlangers zou hij een grote hoeveelheid cocaïne zijn kwijtgeraakt. Maar dat geloven ze niet in het drugsmilieu. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij de drugs achterhoudt om ze later zelf te kunnen doorverkopen.