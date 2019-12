Hoe je door vernieuwing in de politiek jongeren weer kunt boeien

Het is dus niet verwonderlijk dat jongeren zich afkeren van actieve partijpolitiek. Als je de media mag geloven, is politiek openlijk ruziemaken, sjoemelen en felle tweets versturen. Als je je dan eens wilt engageren voor iets en je zet dit op Facebook of Twitter, word je onmiddellijk afgemaakt door een leger van trollen. Jongeren haken dus vaak gedesillusioneerd af.

Maar toch ben ik ervan overtuigd dat jongeren wel degelijk een maatschappelijke interesse hebben. Daarom ben ik sinds kort lid van het Vlaams Jeugd Parlement. Dit is een jaarlijkse simulatie in het Vlaams Parlement voor en door jongeren. In deze simulatie maak je zowel vrienden van rechtse kant als van linkse kant: dit is echt een voorbeeld voor partij-overstijgende politiek. Ik geloof dus wel degelijk dat het mogelijk is om aan een andere soort politiek te doen.