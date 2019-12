Hoe kan je slimmer sporten en leven? De 3 belangrijkste tips die Wout Van Aert meegaf in "Het huis"

Daarnaast - en dat past ook in de controlestrategie - geeft Marc Herremans sporters het advies om een vast stramien te ontwikkelen dat goed werkt voor hen en daaraan vast te houden. “Begin niet een week voor een wedstrijd te experimenteren met nieuwe dingen, want dan kom je met twijfels aan de start.” Concreet: als eenmaal gebleken is dat een bepaalde opwarming of voedselplan voor jou werkt, hou dan daaraan vast.

En tot slot hamert Herremans er bij zijn wedstrijdsporters op dat elke plaats telt, terwijl natuurlijk iedereen de eerste wil zijn. “Als je niet de eerste bent moet het je doel zijn om stap voor stap dichterbij te komen. Want iedereen, zelfs een Mathieu van der Poel, is te verslaan. Ook hij kan fysiek of mentaal een moeilijke dag hebben. En dat maakt sport ook zo boeiend.”

