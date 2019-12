Informateur Paul Magnette (PS) roept paars-groene partijen samen om te praten over begroting

Nu zijn de zes partijen opnieuw samengeroepen door Magnette, deze keer om te praten over het budgettaire luik. Er is nu al een gat in de begroting van 11 miljard en de kritiek luidt dat de maatregelen die Magnette in zijn nota voorstelt nog eens 8 miljard zullen kosten. Per partij zijn er verschillende cijfers gegeven. Vanavond zou er vooral afgetast worden, echte knopen zouden er vanavond niet doorgehakt worden.