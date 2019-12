Dodelijk ongeval Elsene: jongen stak straat over naast zebrapad bij rood stoplicht

Dinsdagmiddag rond half vier gebeurde op het kruispunt van de Congolaan en de Terkamerenboslaan in Elsene een verkeersongeval tussen een lichte bestelwagen en een voetganger, een jongen van 10 jaar. De jongen werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. De bestuurder van de lichte bestelwagen, een man van 27 jaar was in shock en werd eveneens naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder was niet onder invloed van alcohol of drugs en was niet gekend bij justitie.

Licht op rood

Het parket van Brussel onderzocht het ongeval, zo werden getuigen verhoord, werden camerabeelden bekeken en werd een verkeersdeskundige ter plaatse gestuurd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat het jonge slachtoffer de straat overstak op zes meter van het zebrapad, toen het verkeerslicht voor hem op rood stond. De lichte bestelwagen die hem aanreed had dus groen en reed ongeveer 40 kilometer per uur.