"En toen stond plots 20.000 euro gestolen geld op de rekening": vader getuigt over hoe zoon "geldezel" werd

"Mijn zoon zei me dat hij zijn bankkaart had afgegeven aan een jongen van school. Hij zei dat de broer van die jongen een brommer wou kopen, en een rekening nodig had om geld op te laten storten, zodat hij zo die brommer kon kopen. Mijn zoon zou er 30 euro voor krijgen ter compensatie", aldus de vader. Maar in werkelijkheid gebeurde er iets heel anders. "De bankdirecteur zei dat men via phishing (een soort internetfraude) bij 2 andere personen elk 10.000 euro van de rekening had gehaald. En dat geld was doorgesluisd naar de rekening van mijn zoon. Dan zijn ze in sneltempo in verschillende bankfilialen en gokkantoren geld beginnen afhalen."